X Factor suona il punk con lo share più alto delle ultime 7 stagioni

Per l’ultimo appuntamento di questa stagione, ieri, su Sky Uno/+1 e TV8, Total Audience di 1.764.000 spettatori (con 4 milioni e 765 mila contatti unici) e il 9,3% di share: quest’ultimo è il dato più alto delle ultime sette stagioni (e, in particolare, quella di ieri è, sulla free, la finale più vista degli ultimi 7 anni). Nei sette giorni, il Live 6 totalizza (pay+free) 2.007.000 spettatori medi, in crescita del +12% rispetto all’episodio precedente e +8% rispetto allo stesso episodio di un anno fa

Gran finale col botto, X Factor 2025 suona il punk: nella notte di Piazza del Plebiscito a Napoli, davanti a 16mila persone, a trionfare è l’“underdog” dell’edizione, rob , studentessa 20enne di Trecastagni (Catania), giovane artista che nello show Sky Original prodotto da Fremantle ha portato in alto la bandiera del punk. Ma è il trionfo anche della sua giudice Paola Iezzi, che alla sua seconda partecipazione al tavolo dei giudici porta una sua artista fino all’esplosione dei coriandoli sul palco.

il dato più alto delle ultime sette stagioni

Per l’ultimo appuntamento di questa stagione, ieri, su Sky Uno/+1 e TV8, Total Audience di 1.764.000 spettatori (con 4 milioni e 765 mila contatti unici) e il 9,3% di share: quest’ultimo è il dato più alto delle ultime sette stagioni (e, in particolare, quella di ieri è, sulla free, la finale più vista degli ultimi 7 anni).

Nei sette giorni, il Live 6 totalizza (pay+free) 2.007.000 spettatori medi, in crescita del +12% rispetto all’episodio precedente e +8% rispetto allo stesso episodio di un anno fa.

Complessivamente, i Live Show di questa edizione totalizzano 788mila spettatori medi su Pay (in linea rispetto alla stagione precedente) e 737mila spettatori medi su TV8, in crescita del +7%. Nei sette giorni, invece, la media è di 2,3 milioni di spettatori medi (in linea rispetto a un anno fa).

A portare rob al successo è stata una vera e propria valanga di voti: nel corso della serata sono state espresse ben 9,2 milioni di preferenze (+40%, pari a circa 2,6 milioni di voti, rispetto alla finale della scorsa stagione). In totale, con i 20,2 milioni di voti ricevuti nel corso dei precedenti 6 Live, l’intera stagione arriva a sfiorare l’impressionante quota di 30 milioni di preferenze.