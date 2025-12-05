X Factor suona il punk con lo share più alto delle ultime 7 stagioni
Per l’ultimo appuntamento di questa stagione, ieri, su Sky Uno/+1 e TV8, Total Audience di 1.764.000 spettatori (con 4 milioni e 765 mila contatti unici) e il 9,3% di share: quest’ultimo è il dato più alto delle ultime sette stagioni (e, in particolare, quella di ieri è, sulla free, la finale più vista degli ultimi 7 anni). Nei sette giorni, il Live 6 totalizza (pay+free) 2.007.000 spettatori medi, in crescita del +12% rispetto all’episodio precedente e +8% rispetto allo stesso episodio di un anno fa
Gran finale col botto, X Factor 2025 suona il punk: nella notte di Piazza del Plebiscito a Napoli, davanti a 16mila persone, a trionfare è l’“underdog” dell’edizione, rob, studentessa 20enne di Trecastagni (Catania), giovane artista che nello show Sky Original prodotto da Fremantle ha portato in alto la bandiera del punk. Ma è il trionfo anche della sua giudice Paola Iezzi, che alla sua seconda partecipazione al tavolo dei giudici porta una sua artista fino all’esplosione dei coriandoli sul palco.
A proclamare la classifica della finalissima, la conduttrice di #XF2025 Giorgia: secondo classificato eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro; terza DELIA, della squadra di Jake La Furia, quarto PierC, della squadra di Francesco Gabbani.
Nei sette giorni, il Live 6 totalizza (pay+free) 2.007.000 spettatori medi, in crescita del +12% rispetto all’episodio precedente e +8% rispetto allo stesso episodio di un anno fa.
Complessivamente, i Live Show di questa edizione totalizzano 788mila spettatori medi su Pay (in linea rispetto alla stagione precedente) e 737mila spettatori medi su TV8, in crescita del +7%. Nei sette giorni, invece, la media è di 2,3 milioni di spettatori medi (in linea rispetto a un anno fa).
A portare rob al successo è stata una vera e propria valanga di voti: nel corso della serata sono state espresse ben 9,2 milioni di preferenze (+40%, pari a circa 2,6 milioni di voti, rispetto alla finale della scorsa stagione). In totale, con i 20,2 milioni di voti ricevuti nel corso dei precedenti 6 Live, l’intera stagione arriva a sfiorare l’impressionante quota di 30 milioni di preferenze.
l'esplosione sui social
I social sono letteralmente esplosi nel seguire la finale: 938mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e oltre un milione di interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +63% e +72% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), record di questa stagione ma anche i dati più alti di sempre. Grazie a questi numeri incredibili, la finale di #XF2025 è stato il programma in assoluto più commentato della prima serata ma anche dell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker).
Nel complesso, la stagione di X Factor 2025 totalizza 5,9 milioni di interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 6,5 milioni di interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (entrambi i dati +59% rispetto all’anno scorso).
Dopo tre manche - la prima libera “My Song”, la seconda “Best Of” e la terza di inediti - rob della squadra di Paola Iezzi è stata proclamata vincitrice. Seguono eroCaddeo di Achille Lauro, DELIA di Jake La Furia e PierC di Francesco Gabbani. Superospite Laura Pausini, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award. Nel 2026 uscirà l'album Io canto 2 e ci sarà un tour mondiale. Ospite anche Jason Derulo, che nel 2026 tornerà con un tour europeo