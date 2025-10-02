X Factor 2025, al via la prima puntata di Bootcamp. Le anticipazioni

Dopo le intense Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare la giuria, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo: è tempo di Bootcamp. Per i giudici e per gli artisti davanti a loro comincia una nuova sfida. Giovedì 2 ottobre, su Sky e in streaming su NOW

Per Achille Lauro , Francesco Gabbani , Jake La Furia , Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà carica di tensione sia per loro al tavolo che per gli artisti davanti a loro: i temutissimi Bootcamp, infatti, rappresentano un vero e proprio banco di prova per entrambi, per gli aspiranti concorrenti e per i giudici, chiamati a farsi conoscere ancor più a fondo, i primi, e a compiere scelte sempre più decisive, i secondi.

il meccanismo nuovo

Quest’anno il meccanismo si rinnova e diventa ancora più serrato, e vedrà il quartetto al tavolo ancora seduto tutto assieme: l’accesso alle Last Call sarà possibile soltanto ottenendo l’unanimità del tavolo, ovvero 4 sì dai giudici. In caso di divisione del tavolo tra favorevoli e contrari potranno confrontarsi per supportare la propria scelta, cercando di convincere i colleghi a cambiare idea. In alternativa, i concorrenti potranno sperare nell’uso strategico dello X Pass, l’asso nella manica che ogni giudice potrà giocare per salvare un talento in cui crede davvero o per assicurarselo, nel caso in cui anche gli altri fossero disposti a fargli passare il turno.

tra colpi di scena e performance destinate a lasciare il segno

La serata si preannuncia ricca di emozioni, tra momenti di suspense, colpi di scena e performance destinate a lasciare il segno. A dettare i tempi delle scelte e dello show, come di consueto, sarà Giorgia, che continuerà ad ascoltare e a guardare tutto dalla sua postazione privilegiata nel backstage dove potrà accompagnare gli artisti subito prima e subito dopo la performance.