Lo show più atteso della stagione sta per cominciare, la macchina di X Factor ( LO SPECIALE ) ha già acceso i motori e il conto alla rovescia è già partito da un pezzo, e per la precisione dal 5 maggio, data del primo annuncio ufficiale che ha confermato la conduzione dell'acclamatissima Giorgia . E' lei, una delle voci più incredibili e amate della musica italiana, a guidare lo show Sky Original - prodotto da Fremantle - per il secondo anno consecutivo, dopo gli applausi raccolti sul palco dell’edizione dello scorso anno. Con la conduttrice, sul palco, ritroveremo all’opera i giudici Achille Lauro , Jake La Furia e Paola Iezzi insieme alla new entry al tavolo Francesco Gabbani .

Il sipario sulla nuova stagione di X Factor si aprirà a partire da giovedì 11 settembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, e saranno in tantissimi gli artisti che saliranno sul palco sognando di conquistare almeno tre sì dei giudici. Ciascuno di loro proverà a convincere la giuria con ogni forza, a colpi di talento, fiducia e determinazione. Ma solo chi dimostrerà di possedere il fatidico X Factor potrà continuare a sognare di arrivare in fondo al percorso.

I quattro giudici dell’attesissima nuova edizione sono pronti a vestire i propri panni, fare il giudice, come è noto, non è per tutti, sedersi al tavolo della giuria significa diventare una guida per tutti i ragazzi e ragazze che vogliono farsi conoscere, hanno tante storie da raccontare e spesso poca esperienza alle spalle. I nostri fab four ce la metteranno tutta per far emergere il talento in ciascun concorrente, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi non vedono l'ora di cominciare.

Le selezioni per i giudici saranno lunghe e complesse, ma il tavolo è già coeso, con lo sguardo proiettato verso la missione principale del loro ruolo: scovare qualcosa di unico e nuovo, individuare tra i tanti aspiranti protagonisti di X Factor 2025 il vero talento. Nel video qui di seguito, possiamo assistere ai primi scambi più o meno accesi e alle prime battute.

L'esordio assoluto di Francesco Gabbani a XF2025

Per Gabbani è un esordio assoluto in un talent show: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, in carriera ha pubblicato sei album in studio collezionando 13 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Al Festival di Sanremo ha vinto in due occasioni: nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con “Amen” (con cui si è aggiudicato anche il Premio della Critica Mia Martini nella sua sezione e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, oltre al disco di platino) e l’anno successivo tra i Big con “Occidentali’s Karma” (sei dischi di platino, un singolo con cui ha battuto ogni tipo di record di visualizzazioni e streaming e che per settimane è rimasto in vetta alla classifica di airplay radiofonico), ed è stato il primo artista nella storia del Festival a vincere per due anni consecutivi prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big; nel 2020, poi, è arrivato secondo con “Viceversa” (3 dischi di platino). Con i suoi brani supera le 700 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha scritto canzoni per grandi artisti, tra i quali Mina, Celentano e Ornella Vanoni e colonne sonore originali. Ha inoltre condotto in tv, in prima serata, due edizioni di “Ci vuole un fiore”.

Nel febbraio 2025, dopo la nuova partecipazione al Festival di Sanremo con “Viva la vita”, ha pubblicato “Dalla tua parte”, sesto album in studio entrato direttamente al primo posto della classifica top 20 Cd, Vinili e Musicassette e al secondo posto della classifica degli album più venduti in Italia (classifica Top of The Music FIMI/GfK). È attualmente in tour, in autunno lo attendono diverse date live, tra cui quella del 1° ottobre all’Arena di Verona.