X Factor 2024, stasera ultima puntata di Audizioni: le anticipazioni

TV Show

Nella seconda puntata di Audizioni, condotta da Giorgia, i giudici Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia scoprono altri nuovi talenti. La giudice sceglie di portare Laura Fetahu direttamente ai Bootcamp. La concorrente Federica Sotgia, invece, lascia il palco contrariata senza nemmeno attendere il giudizio della giuria. XF2024 ti aspetta giovedì 26 settembre in prima serata su Sky e in streaming su NOW. LA FOTOGALLERY

È il turno di Sga , il duo che incuriosisce i giudici con il brano Tunnel carpale , un’invettiva musicale contro le “situazioni milanesi” come l’arrampicata nelle quali, spiega il cantante Gabriele, “non c’è più nulla da dire”. Jake La Furia, nato e cresciuto a Milano, ironizza: “Ci sono un sacco di cose alle quali siete contro, una è anche la musica!”. Manuel Agnelli non ha dubbi: “Voi siete un incidente!”. Con il solo no di Achille Lauro e i 3 sì degli altri giudici, i concorrenti avanzano

“Voglio dire che esisto, che ci sono”. Marina Del Grosso, in arte Dia Wave, concepisce la musica come un atto sacro, che lei ha onorato con due lauree in Conservatorio in Canto pop e jazz. L’esibizione al pianoforte in Senza fine di Gino Paoli termina con le lacrime della concorrente e divide i giudici. Da un lato, Jake La Furia teme “le persone che vivono la musica in questo modo così viscerale”. Dall’altro, Achille Lauro sceglierebbe “solo chi muore per questa roba”. Il no di Jake non ferma i 3 sì degli altri giudici