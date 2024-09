X Factor 2024, il 10 settembre arriva The Party: come partecipare

In attesa della stagione inedita, tutta nuova (dal 12 settembre su Sky e in streaming su NOW), X Factor arriva all’Ex Macello di Milano con un party ricco di sorprese e di ospiti speciali per celebrare per la prima volta tutti insieme l’inizio di #XF2024. Tutti i dettagli

In attesa che si apra il sipario sulla stagione inedita, tutta nuova e piena di sorprese davanti e dietro al tavolo dei giudici, X Factor arriva all’Ex Macello di Milano con un party ricco di ospiti speciali per celebrare per la prima volta tutti insieme l’inizio di #XF2024 (LO SPECIALE). Qualcosa di unico per iniziare a entrare nell'elettrizzante mood di X Factor. Scopri qui di seguito come partecipare!

X Factor 2024, la finale in Piazza del Plebiscito a Napoli Lo show Sky Original prodotto da Fremantle deve ancora cominciare ma già l'aria si fa frizzante, non solo al pensiero di The Party powered by Billboard Italia e alla nuova stagione alle porte, ma all'idea di una finalissima che si celebrerà in esterna, per la prima volta al mondo. Un grande evento di piazza gratuito, co-organizzato insieme al Comune di Napoli, ricco di ospiti e sorprese, spettacolare e inedito. Inedito come il cast che seguirà e accompagnerà i ragazzi protagonisti dell'edizione in arrivo da settembre su Sky e in streaming su NOW.