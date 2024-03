Generazione Ansia, Hell Raton: psicologa a scuola, una boccata d'aria

Si chiama Manuel Zappadu, è nato a Olbia nel 1990, da padre sardo e madre equadoregna. E’ cresciuto a Quito ed è tornato in Sardegna a 11 anni. Dal 2011 è conosciuto come Manuelito o come Hell Raton, il suo nome di arte. Nel 2012 ha fondato l'etichetta discografica Machete Empire Records, esperienza da cui nasce Me Next, agenzia di management. E’ stato per due volte giudice di X-Factor.





Hell Raton oggi è imprenditore, rapper e produttore discografico. Nel pod cast Generazione Anzia racconta la sua storia e di come l’incontro con la psicologa scolastica gli ha cambiato la vita.



Quello di Hell Raton è il racconto di un esploratore, di un “figlio del mare” cresciuto cercando di colmare le distanze.



L'incontro a 17 anni con una psicologa scolastica - racconta nella puntata speciale di Generazione AnZia - per lui è stata una boccata d'aria inattesa, ha iniziato a raccontare la sua vita a una sconosciuta e in questo ha trovato la forza per seguire i suoi sogni.