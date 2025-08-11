Precipita ultraleggero del fondatore di Liu-Jo Vannis Marchi: ferito

L'imprenditore 77enne ha riportato solo alcune lesioni non gravi ed è stato soccorso dal 118 per poi essere accompagnato al pronto soccorso di Lido di Camariore, dal quale è già stato dimesso

Grave incidente per Vannis Marchi, imprenditore originario di Carpi fondatore del marchio Liu Jo insieme al fratello. Il 77enne è stato protagonista di un volo finito male ai comandi del proprio aereo ultraleggero. Il velivolo è precipitato mentre si stava avvicinando all'aeroporto di Massa-Cinquale, a Forte dei Marmi. Marchi era decollato dall'aviosuperficie di Carpi per raggiungere la Versilia. L'aereo è caduto in un campo compreso tra via Gobetti e l'autostrada A12, a poco più di un chilometro dalla pista di atterraggio.

Solo qualche lesione e nessuna frattura

Fortunatamente l'impatto con il suolo non è stato distruttivo ed è avvenuto da altezza relativamente bassa. Marchi ha riportato solo alcune lesioni non gravi ed è stato soccorso dal 118 per poi essere accompagnato al pronto soccorso di Lido di Camariore., dal quale è già stato dimesso. Insieme ai soccorritori sono giunti sul posto i vigili del Fuoco e la polizia di Stato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente, su cui al momento non sono emersi dettagli chiari. Quanto accaduto potrebbe essere riconducibile ad un errore umano, ma solo le indagini potranno stabilirlo. Non vi sarebbero stati danni se non al velivolo stesso