Tra varie difficoltà, i viaggiatori raggiungono Our Lady of Good Voyage, dove li aspetta una seconda missione: dovranno memorizzare i nomi di dieci chiese di Negombo. Alla Lotus Tower di Colombo, Costantino interrogherà le coppie. I Pasticcieri e i Fratm sbagliano e devono scontare dieci minuti di penalità. Dopo le coppie raggiungono l’ultimo piano della Lotus Tower. Con l’aiuto di un binocolo e di una bussola dovranno individuare in città la bandiera di Pechino Express e raggiungere poi il luogo in cui si trova: il Pettah Market, anche chiamato Manning Market

