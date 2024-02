4 Ristoranti, stasera Chef Borghese è a Mantova. Le anticipazioni

Alessandro Borghese, in questa sua tappa finale del viaggio, ci porta nella città dei Gongaza alla ricerca del miglior ristorante contemporaneo di Mantova. Appuntamento domenica 11 Febbraio in prima serata e in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Come una ninfa si specchia sulle acque dei suoi laghi e come un libro racconta lo splendore del suo passato sotto la guida dei Gonzaga: è Mantova la nona e ultima tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti . Nell’episodio in onda domenica 11 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , l’iconico van di chef Alessandro Borghese si fermerà nel cuore di una città elegante e maestosa, custode di una varietà gastronomica antica e variegata.

Mantova è un vero e proprio gioiello architettonico e deve gran parte della sua ricchezza culturale ai Gonzaga, una delle famiglie più influenti d’Europa per ben 400 anni. Definita spesso un “museo a cielo aperto”, con le sue torri e le sue cupole è un perfetto esempio della grandezza del Rinascimento italiano. La provincia lombarda è anche detta “la città dei fiori di loto” e quando queste piante simbolo di purezza fioriscono sono uno spettacolo suggestivo per gli occhi dei mantovani e dei visitatori. La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia racconterà una delle varietà culinarie più ricche d’Italia: dai dolci tipici come la torta Elvezia e l’anello del monaco ai piatti gustosi come il risotto alla pilota e lo stracotto, rigorosamente di asino. Al giorno d’oggi, però, non sempre i sapori antichi vengono preservati e talvolta le ricette di questa tradizione secolare vengono adattate alla modernità. Tra osterie tipiche e locali che strizzano l’occhio al futuro, quindi, nella puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” di domenica 11 febbraio in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW , chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante contemporaneo di Mantova . I 4 ristoranti in gara sono “ Materiaprima ” di Giuseppe , “ Il Rigoletto ” di Ekla , “ Ristorante Giallozucca ” di Sciko e “ Osteria Al Gallo ” di Leonardo .

Le regole del gioco non cambiano

Le regole del gioco sono sempre le stesse: quattro ristoratori, con un aspetto o una caratteristica in comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per ottenere il titolo di migliore in una determinata categoria e aggiudicarsi l’inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che non rinuncia a una scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine vengano rispettati. La temibile valutazione continua durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro i concorrenti, infatti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori, per confrontarsi in maniera ancora più diretta.

Sulle tavole mantovane sono i tortelli di zucca a farla da padrone, il perfetto equilibrio di sapidità e dolcezza tramandato di generazione in generazione, non senza qualche differenza nella sfoglia e nel ripieno. La sua esplosione di sapori si ottiene grazie alla dolcezza della zucca amalgamata col salato del formaggio e al dolce-amaro degli amaretti in contrasto alla piccantezza della mostarda.

Il giudizio di chef Borghese sulla sfida viene svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Il vincitore di puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.