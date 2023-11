X Factor 2023, stasera il secondo Live. Super ospite Elodie

Si riaccendono le luci sul palco dell’X Factor Arena per il secondo live di questa stagione 2023. A condurre lo show Sky Original prodotto da Fremantle Francesca Michielin. Continua così la gara tra i 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan con le rispettive squadre. L'appuntamento è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Dopo lo scoppiettante esordio della scorsa settimana – il più visto delle ultime tre edizioni – giovedì 2 arriva il momento del secondo Live di X Factor 2023 (LO SPECIALE), in diretta alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW. Continua così la gara tra i 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan con le rispettive squadre, pronte a dare battaglia sul palco dell’X Factor Arena. Francesca Michielin, in conduzione, detterà i tempi dello show.

Meccanismo classico per questa seconda serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: due manche che porteranno al ballottaggio i due artisti meno votati, i quali si sfideranno poi nel corso di un ballottaggio finale il cui esito spetterà ai giudici al tavolo. Queste le assegnazioni dei giudici ai propri artisti: - per la squadra di Fedez, ASIA si esibirà in una cover di “All The Stars” di Kendrick Lamar e SZA; Maria Tomba porterà la propria energia con “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC; SARAFINE porterà una sua rivisitazione di “Eleanor Rigby” dei Beatles; - per la squadra di Ambra, Gaetano De Caro si esibirà in una cover di “Dancing On My Own” di Robyn (nella versione di Calum Scott); Angelica canterà “Love Me Again” di John Newman; Matteo Alieno porterà “Dio mio no” di Lucio Battisti; - per la squadra di Dargen, Il Solito Dandy si esibirà sulle note di “Giulia” di Gianni Togni; SETTEMBRE porterà “Chiagne” di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra; gli Stunt Pilots canteranno una cover di “Englishman In New York” di Sting; - per la squadra di Morgan, SELMI porterà una cover di “No Surprises” dei Radiohead; i SickTeens porteranno “Voices” di Russ Ballard. approfondimento X Factor 2023, i video del primo Live Show

I ripescati Intanto cresce l’attesa per l’esito del ripescaggio, grazie al quale un concorrente eliminato durante le selezioni potrà entrare ufficialmente in gara: a contendersi l’ingresso nello show saranno gli Astromare e Anna Castiglia. Il concorrente ripescato entrerà a far parte della squadra di Morgan - rimasta orfana degli Animaux Formidables, eliminati della prima puntata – e sarà ufficialmente in gara sin da subito, esibendosi nella seconda manche. approfondimento Astromare e Anna Castiglia pronti a sfidarsi per rientrare nei Live

Il super ospite è Elodie Nella diretta di giovedì 2, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il mercoledì successivo al primo on air, poi, in prima serata su TV8), all’X Factor Arena approderà lo spettacolo di Elodie, ospite del secondo Live: sul palco porterà tutta la carica del nuovo sorprendente “Red Light”, primo Clubtape in Italia e naturale prosecuzione della sperimentazione nel mondo dance pop dell’artista, una sorta di regalo per il suo pubblico e immaginato per i prossimi appuntamenti live a novembre e dicembre nel suo primo tour nei palazzetti. Composto da sette tracce, senza soluzione di continuità, “Red Light” è un progetto dalle sonorità club, nato dall’adrenalina generata dall’esperienza dello show evento sold out al Mediolanum Forum, andato in scena a maggio. Da quell’evento indimenticabile è nato anche “Elodie Show 2023”, uno speciale – atteso per venerdì 10 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW e alle 21:30 in chiaro su TV8 – che raccoglierà tutte le sue hit eseguite dal vivo, accompagnate da una band, un numeroso corpo di ballo e tanti ospiti, intervallate da una chiacchierata intima ed esclusiva con le camere di Sky. approfondimento Elodie annuncia il nuovo progetto Red Light. L'intervista a Sky Tg24