4 Hotel, il vincitore a Firenze è il 4F Boutique Hotel di Simone

Il secondo degli otto nuovi episodi ha visto trionfare Simone Bellocci con il 4F Boutique Hotel di cui è uno dei tre soci proprietari. In attesa del prossimo appuntamento, tutti i giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand, visibile su Sky Go, ecco cosa ci ha raccontato il vincitore nell'intervista

Dopo aver oltrepassato i confini italiani arrivando fino a Marrakech, nel primo degli otto nuovi episodi, Bruno Barbieri fa rientro in patria alla scoperta di una delle mete turistiche italiane più gettonate dai turisti di tutto il mondo, Firenze. Qui, nella città culla del Rinascimento l'integerrimo giudice e chef stellato proclama il "Miglior hotel eclettico del capoluogo toscano". A vincere la sfida tra Bonifacio Falco Howard Leonardi di Casalino direttore di Casa Howard, Giacomo Bufalini dell’Hotel Orto de Medici, Asmaa Gacem dell'Hotel Lungarno Vespucci 50 e Simone Bellocci, uno dei tre soci proprietari del 4F Boutique Hotel, è quest'ultimo. Lo abbiamo intervistato per saperne di più su questa partecipazione a 4 Hotel (LO SPECIALE) e sulla meritatissima vittoria. In attesa del prossimo appuntamento, tutti i giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand, visibile su Sky Go, scopri cosa ci ha raccontato.