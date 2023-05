Dopo la sfida di Marrakech, la prima in assoluto al di fuori dei confini italiani, il “ring” presieduto da Bruno Barbieri torna in Italia: protagonisti stasera sono gli albergatori di Firenze . 4 Hotel ti aspetta tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Dopo la sfida di Marrakech, la prima in assoluto al di fuori dei confini italiani, il “ring” presieduto da Bruno Barbieri torna in Italia: protagonisti sono gli albergatori di Firenze, al centro del secondo appuntamento con Bruno Barbieri 4 Hotel, atteso per giovedì 25 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Lo Chef stellato conduce il nuovo capitolo della gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – mostrando una versione super creativa ed eclettica di Firenze, mettendo in competizione alcuni tra gli hotel eclettici più esclusivi della città.

Anche questa settimana, gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente e severo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.