4 Hotel, il vincitore a Marrakech è Riad Golfame di Lorena

l'intervista alla vincitrice

Eravate fan del programma?

Ho visto tutte le edizioni, il programma mi ha sempre affascinata. Sono sicuramente una fan con F maiuscola.

Come nasce l’idea di creare il vostro Riad? E l’amore per Marrakech?

Sono un agente di viaggi, ho visitato e accompagnato più volte gruppi di viaggiatori in Marocco. Sono cresciuta in Africa Occidentale e negli anni 70, da piccina, ho vissuto anche in Libia e conosco molto bene la cultura islamica. Nella vita sono una guida safari professionista certificata in Kenya e Uganda, accompagno gli ospiti alla scoperta della natura più selvaggia e sono abituata a considerare gli aspetti più emozionanti di un viaggio. Conduco le persone in luoghi ameni e li faccio sentire protetti ed al sicuro. Mio marito Ezio è un appassionato di golf e la prima volta che ha giocato in Marocco ha soggiornato in un riad… Ho accolto con gran piacere la sua idea di creare un buen retiro per noi, i nostri cari, i nostri amici e perché no anche renderlo una Maison d'Hotes.

Cosa ti fa sentire più a casa in assoluto quando sei in vacanza?

In verità, quando viaggio, cerco emozioni diverse da quelle che vivo abitualmente a casa. Io mi sento "a casa" dovunque riesca ad avere un rapporto empatico con la popolazione e la natura che mi circonda. Per me casa è il luogo dove il mio cuore "palpita".



Quale pensi sia stata la vostra carta vincente?

La nostra carta vincente è stata l'autenticità senza strane, imbarazzanti e poco eleganti strategie. Noi amiamo davvero il Marocco e il nostro staff è la nostra famiglia.





La qualità indispensabile di un buon albergatore.

Riconoscere le attitudini e i bisogni dell'ospite e impegnarsi al massimo nell'accoglienza.

La vostra filosofia di vita.

Permettimi una battuta simpatica: "La gentilezza è come un tubino nero: sta bene a tutte!". A parte gli scherzi, la nostra filosofia di vita è vivere in armonia con le persone e la natura. Rispetto e gentilezza verso il prossimo sono le nostre priorità.

Cosa vi siete portati a casa, al di là della vittoria.

È stata per me un'esperienza umana di grande valore. Amo tutte le nuove esperienze che ogni singola volta mi arricchiscono.