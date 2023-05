Nella seconda puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel, lo chef stellato è a Firenze per mettere in mostra una versione super creativa ed eclettica della città. Qui a cogliere la sfida sono Bonifacio, Giacomo, Asmaa e Simone che si aggiudica la vittoria con il suo 4F in riva all’Arno. Appuntamento ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. LA FOTOGALLERY