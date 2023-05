Cucine da Incubo, chef Cannavacciuolo in missione a Porto Cesareo

Ultima “mission impossible” per Antonino Cannavacciuolo : per il capitolo conclusivo di questo ciclo di episodi, atteso per domenica 14 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW , lo chef stellato arriva in provincia di Lecce, per cercare di salvare il ristorante Il Porticciolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nel “tacco d’Italia”, in quella che negli ultimi anni è diventata una delle mete turistiche più frequentate del nostro Paese, i servizi svolgono un ruolo essenziale: saper intercettare i gusti e le curiosità dei turisti è l’obiettivo principale per tutti. Cerca di fare ciò anche “Il Porticciolo”, locale che sorge a pochi passi dal lungomare, ma nella sua azione è rallentato da un clima, al suo interno, troppo spesso pesante. A gestire il locale è Carmelina, riuscita a coronare alla soglia dei sessanta anni il suo sogno di avere un locale tutto suo a pochi passi dal mare, ma la donna ha un cattivo rapporto con la cuoca (coetanea) Antonella: il risultato è una continua e costante lotta tra le due su tutti i fronti, dalle materie prime ai menù, dalla gestione della sala alle porzioni. A rimetterci è il locale, che fa fatica e dal punto di vista economico non versa in buone acque.

Nell’ultimo episodio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy – domenica 14 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – Antonino interverrà personalmente per raddrizzare un menù assai deludente in cui “spiccano” pesce surgelato e piatti improbabili, figlio di un rapporto mai sereno tra Carmelina e Antonella, e per portare delle regole di convivenza civile, la base per poter far andare avanti il ristorante. Chef Cannavacciuolo metterà tutte le sue conoscenze e le sue competenze al servizio de “Il Porticciolo”, provando il menù tipico offerto dal ristorante e valutando cibo e servizio, dopodiché osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale sarà poi sottoposto a un make over totale in tempi record che gli darà un nuovo aspetto rendendolo più accogliente e funzionale, finalmente a misura di cliente. Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte i lavoratori in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela.