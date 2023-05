Cucine da Incubo, Chef Cannavacciuolo in missione alle porte di Genova

Antonino Cannavacciolo per la sesta puntata di Cucine da incubo, (domenica 7 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW) si recherà nel ristorante Mellow Yellow, locale di Bogliasco, alle porte di Genova, dove cercherà ancora una volta di compiere la sua nuova missione impossibile Condividi

Sulla costa ligure i ristoranti sono centinaia, chi più chi meno tutti accolgono ogni giorno decine di abitanti del luogo e di turisti. Le soluzioni per accogliere e soddisfare gli affamati commensali non si contano, ma alcuni ristoranti non riescono a reggere la pressione e il tempo che passa: se a tutto questo si aggiunge anche una gestione non particolarmente propositiva, i rischi e i pericoli diventano assai concreti. È questo il caso del Mellow Yellow, locale di Bogliasco, alle porte di Genova, dove avrà luogo la nuova missione impossibile di Antonino Cannavacciolo per Cucine da incubo, attesa per domenica 7 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. approfondimento Cucine da Incubo 2023, la quinta puntata da "Gimmy Giò"

Il locale, aperto da Matteo con sua moglie Alice, d’estate è sempre pieno ma il rischio che questo possa trasformarsi in un boomerang è concreto: le recensioni negative sul web sono molte e nella maggior parte dei casi riguardano il comportamento del personale in sala. Matteo, gestore e cuoco, è stanco delle continue liti presenti all’interno del suo giovane staff e reagisce prevalentemente in due modi: o lascia correre senza risolvere i problemi oppure, col suo carattere un po’ burbero, sbotta urlando contro tutti. Questo atteggiamento ha addirittura condizionato anche il rapporto con la moglie sul lavoro, tanto che Alice ha preferito lasciare il locale pur di non incappare in liti continue. Lo staff è disunito, la cucina è pretenziosa, il titolare è demotivato: per Antonino la missione è particolarmente ostica. approfondimento Cucine da Incubo 2023, la quarta puntata a Cologno Monzese

Nel nuovo episodio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy – domenica 7 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – Antonino metterà tutte le sue conoscenze e le sue competenze al servizio del Mellow Yellow. Chef Cannavacciuolo proverà in prima persona il menù tipico offerto dal ristorante e valuterà cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale sarà poi sottoposto a un make over totale in tempi record che gli darà un nuovo aspetto rendendolo più accogliente e funzionale, finalmente a misura di cliente. Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte i lavoratori in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela. approfondimento Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo in missione in Sicilia

LA “CUCINA DA INCUBO” DELL’EPISODIO 6: MELLOW YELLOW, BOGLIASCO (GENOVA) Sul mare, a pochi passi dalla costa di Bogliasco, si trova il Mellow Yellow, locale preso in gestione undici anni fa da Matteo, ufficiale di macchina in Marina con la passione per la cucina che, lasciati i ranghi militari, inizia questa avventura insieme a un socio prima e alla moglie poi. Le carte per fare bene ci sarebbero tutte ma la situazione, purtroppo, è un’altra, tra problemi personali, disorganizzazione e discussioni all’interno dello staff, tanto in sala quanto in cucina. Matteo cerca di sopperire ai problemi destreggiandosi come meglio può in cucina, ma anche sua moglie, Alice, si è allontanata dal locale temendo di mettere a repentaglio il loro rapporto anche fuori del lavoro per via delle continue discussioni. Matteo spera nell’intervento di Chef Cannavacciuolo per ridare ordine e professionalità al suo staff. La prossima settimana, nell’ultimo appuntamento di “Cucine da incubo”, Antonino Cannavacciuolo sarà a Porto Cesareo (Lecce).