Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo in missione in Sicilia

Antonino Cannavacciuolo vola in Sicilia per aiutare i gestori e il personale di “Al Veliero”, ristorante di Misilmeri, comune della città metropolitana di Palermo, e location della nuova “mission impossible” di Cucine da incubo atteso domenica 16 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Comune da poco meno di 30mila abitanti e a una mezz’oretta di strada dal capoluogo, Misilmeri racchiude in sé la ricchezza dell’agricoltura e della campagna unita a quella del mare. Anche questo ristorante, all’apertura – oltre venti anni fa – voleva seguire lo stesso filone, ma ora c’è qualcosa che non funziona più per il meglio. Cannavacciuolo, Chef da 7 Stelle Michelin in totale e dalle grandi capacità imprenditoriali, è chiamato a compiere una delle sue sfide complesse: anche stavolta si tratta, infatti, di un ristorante a gestione familiare, e sistemare le cose tra sala e cucina richiederà impegno e delicatezza.

In ogni episodio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - ogni domenica alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – Antonino mette tutto il suo bagaglio di conoscenze e competenze al servizio di ristoratori nelle cui cucine e nelle cui sale regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione: una situazione che rischia di portare le strutture a un passo dalla chiusura. Ristoranti di tutta Italia i cui clienti insoddisfatti giudicano deludenti servizio, stile o la qualità del cibo.

Anche “Al Veliero” Chef Cannavacciuolo proverà in prima persona il menù tipico offerto dal ristorante e valuterà cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà un nuovo aspetto alla location per renderla più accogliente e funzionale, creando un’atmosfera diversa rispetto a quella del passato, finalmente a misura di cliente.

Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte i lavoratori in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela.