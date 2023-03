Per la terza tappa della loro entusiasmante vacanza “Quelle Brave Ragazze” di Sandra Milo, Mara Maionchi e Marisa Laurito volano in Marocco. Immerse nelle tradizioni della cultura marocchina, il trio arriva a Fes dove esplora il mercato del suq. In attesa del prossimo appuntamento, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, la fotogallery del secondo episodio