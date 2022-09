X Factor 2022, stasera il secondo appuntamento con le Audition

Il nuovo appuntamento con XF 2022 è questa sera, giovedì 22 settembre, alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Dopo l'ottima partenza della scorsa settimana, che ha visto emergere i primi talenti e il debutto al tavolo della nuova e inedita giuria con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi , arriva giovedì 22 settembre su Sky e in streaming su NOW il secondo appuntamento con le Audition di X Factor 2022 , show Sky Original prodotto da Fremantle. La stagione 2022 di X Factor riporta al centro della scena – e davanti a un pubblico – artisti provenienti da tutta Italia, e non solo, che non vedono l'ora di farsi conoscere tramite il proprio talento. Anche in questa seconda puntata, tanti i concorrenti che si presentano davanti al tavolo dei giudici per strappare almeno tre sì ed essere selezionati per la fase successiva: sul palco arriverà una grande varietà di generi , il pop la farà da padrone in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, con atmosfere elettroniche e altri momenti più intimi; tanti gli artisti che proporranno brani inediti, altri invece porteranno cover, spesso grandissimi classici della musica italiana.

Ad accogliere gli artisti prima di entrare in scena e a raccogliere i primissimi commenti a caldo dopo le esibizioni, con energia e grande empatia, la nuova conduttrice Francesca Michielin . Ai 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi invece il compito di decidere, tramite il proprio voto, se i ragazzi potranno tornare nei Bootcamp: la gara tra loro è accesissima sin da subito, e così sarà per tutta la durata delle selezioni durante le quali, alle spalle del tavolo, tornerà a sedersi il pubblico in presenza , 12mila spettatori complessivi che riempiranno gli spalti dell’Allianz Cloud di Milano e che saranno a tutti gli effetti “ quinto giudice ” della competizione. E proprio il pubblico dell’Allianz Cloud sarà protagonista di alcuni colpi di scena di questa puntata, al centro di episodi inattesi ed emozionanti che sorprenderanno in primis il quartetto al tavolo.

La prossima settimana sarà poi in programma la terza e ultima parte di Audition, dopodiché ci saranno le due puntate di Bootcamp e, infine, la nuova fase di Last Call, quest’anno con un meccanismo inedito, nelle quali, per la prima volta nella storia di X Factor, sarà presente il pubblico. Sarà questo lo step decisivo per la formazione delle quattro squadre che poi si affronteranno durante i Live Show, attesi da giovedì 27 ottobre.