X Factor 2022, sui social #XF2022 è lo show più commentato

Per la puntata di debutto, 800mila spettatori medi e il 4% di share, +5% rispetto all’esordio della scorsa stagione. Sui social XF2022 è lo show più commentato dell’intera giornata televisiva. Appuntamento con i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, e la padrona di casa Francesca Michielin, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Taglio del nastro per la nuova edizione di X Factor 2022 (LO SPECIALE) che ha preso il via ieri con la prima puntata di Audition. L’esordio della nuova stagione, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 790mila spettatori medi con una share del 3,9% (+5% rispetto al debutto della scorsa stagione). Sui social, grazie alle 296mila interazioni totali in rilevazione linear, #XF2022 è lo show più commentato dell’intera giornata televisiva di ieri; in rilevazione continuativa, invece, con 329mila interazioni X Factor si posiziona come primo contenuto della giornata (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

i nuovi volti e il Ritorno del pubblico

Tutti nuovi i volti dello Sky Original prodotto da Fremantle: debutto in conduzione per Francesca Michielin, 10 anni dopo la sua vittoria su quello stesso palco e dopo un percorso poliedrico e originale, che è tornata lì dove tutto è iniziato in una veste (ancora) diversa; esordio anche per l’inedita giuria formata da Fedez, di nuovo al tavolo dopo 4 anni, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Ritorno anche per il pubblico, che ha riempito gli spalti dell’Allianz Cloud di Milano e ha accompagnato le esibizioni dei tanti ragazzi sfilati sul palco.