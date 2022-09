Bruno Barbieri 4 Hotel, a Bologna per la terza puntata. Anticipazioni

Bruno Barbieri torna a casa per la nuova sfida di 4 Hotel: la nuova tappa della gara tra gli albergatori arriva a Bologna, in un viaggio straordinario tra il centro storico della città e i suoi colli immersi nella natura. Domenica 18 settembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW Condividi

Bruno Barbieri torna a casa per la nuova sfida di 4 Hotel: la nuova tappa della gara (LO SPECIALE) tra gli albergatori arriva a Bologna, in un viaggio straordinario tra il centro storico della città e i suoi colli immersi nella natura. la sfida nel cuore dell'Emilia Domenica 18 settembre, su Sky e in streaming su NOW, l'episodio inedito della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia approda nel cuore dell'Emilia per mostrare una delle città più apprezzate e visitate del nostro Paese. Bologna, amatissima dagli studenti come storica e importante città universitaria e non solo, sarà il teatro del nuovo capitolo della gara. E per Bruno sarà una doppia emozione, visto che è nato a Medicina, poco lontano dal capoluogo emiliano. Nel VIDEO in testa: 'Bruno Barbieri 4 Hotel. Le camere di Palazzo Mottola'

Gli albergatori in gara approfondimento 4 Hotel, il vincitore in Calabria è Palazzo Mottola. L'intervista Letizia, proprietaria insieme alla sua famiglia di due palazzi, Casa Isolani Santo Stefano e Casa Isolani Piazza Maggiore, in pieno centro storico a Bologna. I palazzi risalgono al 1700 e sono di proprietà della famiglia di Letizia da sempre. Una delle camere più belle è situata nell’altana del palazzo, con una vista a 360 gradi sulla città; in totale la struttura dispone di 12 camere ed è una sorta di bed & breakfast diffuso, con un servizio di colazione esterno. Letizia vuole lasciare completa libertà e autonomia al cliente ma garantisce sempre una presenza all’occorrenza. Riccardo con la sua Villa Savioli: la struttura rappresenta una casa che gli ricorda l’infanzia, il suo passato, ma anche il presente e il futuro. Villa Savioli è un palazzo del 1930 che Riccardo e la sua famiglia hanno rimesso a nuovo: è stato lui stesso a ricreare gran parte dei mobili presenti all’interno, con un attento lavoro di recupero. Si trova a 15 minuti dal centro ma in una zona residenziale molto tranquilla. A Villa Savioli ci sono 4 camere, di cui una senza bagno, e un servizio di colazione incluso. Angelica, attrice, che nel 2008 ha ristrutturato un antico fienile situato proprio nel cuore dei colli Bolognesi con il progetto di farlo diventare un luogo di condivisione culturale e di ospitalità sostenibile. Il luogo è totalmente immerso nella natura e a due passi da un piccolo bosco: si respira aria di libertà e ci si può rilassare totalmente. È un luogo in cui si respira creatività: al suo interno c’è un teatro che può diventare un cinema, un ristorante e la possibilità di usufruire di svariate attività. Nel 2015 Angelica ha deciso di aprire anche Casa Fluò relais, la struttura con cui è in gara a 4 Hotel: si tratta di un piccolo relais di 4 camere di camere caratterizzate da colori forti e da elementi di arredo riciclato ma di classe. Angelica ama la bellezza e ha un concetto di lusso molto particolare: odia le camere asettiche e ha arredato le sue 4 camere con grande stile e ricercatezza, senza dimenticare il lusso (in ogni camera c’è anche il bagno turco), il tutto armonizzato con grande classe e stile. Alessandra e la Locanda dei Cinque Cerri, un piccolo hotel inserito in un’azienda agricola di 17 ettari nel cuore dei Colli Bolognesi. Ci sono 10 camere in totale: 6 nella casa padronale e 4 in quello che un tempo era il fienile. Alessandra ha sempre lavorato nel fashion business a New York, poi quando è nata sua figlia ha deciso di farla crescere in campagna. C’è anche un ristorante all’interno e uno dei suoi clienti storici era Gualtiero Marchesi. Arredato con gusto e semplicità, la Locanda è il luogo ideale per chi vuole riscoprire l’ospitalità, i sapori, i profumi di un tempo. In primavera, con il risveglio della natura, si incontrano ovunque cerbiatti, lepri, ricci.

approfondimento 4 Hotel, il vincitore del Molise è Palazzo Cannavina. L'intervista Anche in questo nuovo episodio gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contendono il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Colleghi e avversari allo stesso tempo, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro e, per ognuno, un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Il focus per Barbieri rimarrà nella valorizzazione delle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: ogni volta che troverà una particolare attenzione a questi temi – dall’arredamento delle camere scelto nel rispetto dell’ambiente all’utilizzo di bicchieri, stoviglie e kit cortesia in materiali che siano diversi dalla plastica – potrà apporre il suo “sigillo green” alla struttura. Dopo tante battaglie vinte da Barbieri nel corso dei precedenti viaggi di 4 Hotel – celebre la sua ostilità nei confronti del runner, iconica la sua passione per i topper – il nuovo impegno sarà nel dimostrare come sia possibile, grazie anche a piccole accortezze, abbinare accoglienza e attenzione alla sostenibilità ambientale. Quello di Bruno Barbieri 4 Hotel è un giro alla scoperta di nuove tendenze dell’hôtellerie ma anche delle diverse modalità di intendere accoglienza e ospitalità a seconda delle diverse zone d’Italia, tra la ricchezza del territorio e le attività previste da ogni albergatore per rendere indimenticabile l’esperienza. Viaggiatore del mondo, con il suo stile distinto, sofisticato e signorile, Bruno è conduttore, accompagnatore, osservatore e soprattutto giudice della gara. Per lavoro, ma anche per passione, lo Chef ha viaggiato tantissimo, al punto da diventare un vero esperto in accoglienza alberghiera: ne conosce tutti i segreti, nonché le diverse abitudini a seconda delle latitudini. Durante le puntate tutta questa esperienza gli permette – sfoggiando un suo lato più ironico, pungente e rigoroso – di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Dopo Bologna, il navigatore farà rotta verso la Valle d’Aosta, ultima tappa del viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di Bruno Barbieri 4 Hotel Aetherna, Daikin, Consorzio dell’Asti DOCG. BRUNO BARBIERI 4 HOTEL è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Condotto da Bruno Barbieri. Regista: Tommaso Deboni. Autori: Nicola Lorenzi, Leonardo Diana, Daniele Rossi.