4 Ristoranti, Chef Borghese alla scoperta dei ristoranti di Verona

Romeo e Giulietta , la tragedia di William Shakespeare , ha consegnato alla città di Verona il titolo eterno di città dell’amore . La tormentata storia d’amore tra il Montecchi e la Capuleti, ambientata tra le strade della deliziosa città veneta, ancora oggi richiama in città migliaia di turisti da tutto il mondo. Tutti alla ricerca di quell’atmosfera piena di romanticismo e amore : non solo sotto il celeberrimo balcone ma anche a tavola, nei ristoranti. Ed è proprio per questo che a Verona arriva il van di “ Alessandro Borghese 4 Ristoranti ”, lo show ( LO SPECIALE ) produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, alla ricerca del miglior ristorante romantico della città .

approfondimento

4 Ristoranti a Termoli, vince Miriana. L'intervista

Nell’episodio di domenica 12 giugno su Sky e in streaming su NOW, Chef Alessandro Borghese parlerà di amore nelle strade e nei ristoranti tra la stupenda Arena, le sponde dell’Adige, i vicoli dall’atmosfera soffusa, i punti panoramici perfetti per un primo bacio. A Verona ogni anno avvengono centinaia di proposte di matrimonio, si rinnovano promesse, si celebrano anniversari: ormai il romanticismo è una parte importante nell’offerta di ristoranti, bistrot, trattorie e osterie veronesi che con le loro location, il servizio, i menu e l’atmosfera regalano alle coppie momenti indimenticabili. Ma come si rende romantico un ristorante? Bastano candele, rose rosse o serenate? E gli innamorati preferiscono la tradizione, con il risotto all’Amarone o il bollito con la pearà, cercano qualcosa di leggero e afrodisiaco come caviale e crudité o si “accontentano” di fragole e champagne?

Anche in questo episodio di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” - domenica 12 giugno alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - quattro ristoratori, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, saranno in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef. In gara ci sono Gianni per Ponte Pietra, Micol con Antica Amelia Bistrot, Barbara con la sua Osteria Il Bertoldo, Vittorio con il suo ristorante Benda.

Come sempre, i quattro ristoratori si sfideranno per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi.

la categoria Special

Questa settimana, la categoria Special sarà “speciale” a tutti gli effetti: sarà il cioccolato, il cibo sinonimo di passione per eccellenza. D'altronde una cena romantica non può che chiudersi con la dolcezza di un dessert (meglio se con l’anello per la proposta ufficiale di matrimonio nascosto al suo interno).

Dopo Verona, il viaggio nella Penisola di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” - ogni domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – proseguirà poi in alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: Gubbio (Perugia) e Milano. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.