1/15

Six Nations – Murphy’s Pub: sorge nel centro di Torino, in Via Vittorio Emanuele II, dove fu fondato il birrificio Boringhieri. Massimo che lavora rigorosamente in kilt, vuole portare un angolo di Irlanda in città.

4 Ristoranti, Alessandro Borghese a Torino cerca il miglior Ristopub