4 Ristoranti, Alessandro Borghese a Torino cerca il miglior Ristopub

Inizia un nuovo viaggio da Nord a Sud dell’Italia per l’iconico van dai vetri oscurati dello chef Alessandro Borghese, pronto a mettersi alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazione italiana e ad arbitrare le nuove sfide di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, lo show – produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia – che riparte da domenica 15 maggio, per sette settimane, su Sky e in streaming su NOW. Ritorna così, con 7 episodi inediti, il programma cult della televisione italiana che ha creato un’abitudine e ha trasformato semplici ristoratori in determinati e agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto. Immutato il meccanismo - tanto semplice quanto ipnotico - alla base di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”: quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef Borghese. In questo nuovo viaggio lungo la Penisola - al via dal 15 maggio ogni domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - Chef Borghese visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: da Alghero a Grado (Gorizia), dal Molise a Verona, da Gubbio (Perugia) fino a Milano.



Alessandro Borghese sarà a Torino alla ricerca del miglior ristopub del capoluogo piemontese. Si va quindi alla scoperta di una ristorazione spesso poco conosciuta, quella che si “nasconde” all’interno dei pub e proprio in quella città l’offerta è per tutti i gusti. Con una forte sfumatura anglosassone: irlandesi, inglesi, scozzesi dominano la scena, e talvolta i camerieri arrivano a servire i clienti in kilt. In gara dunque, nel primo appuntamento, ci sono Massimo del Six Nations – Murphy’s Pub, Pierpaolo di The Overbridge Pub, Luciano col suo Connery Pub, Luca e il suo The Shamrock Inn.



Anche nei 7 inediti episodi che compongono questo ciclo, quattro ristoratori si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.



I RISTORANTI DEL PRIMO EPISODIO

The Shamrock Inn: sito nella storica via Vittorio Emanuele II, è il primo Irish pub aperto a Torino, già nel 1995; pur non essendo un integralista di questa tipologia di pub, Luca lo ha rilevato con gli amici di sempre per una questione sentimentale: era il pub in cui andava a far festa da ragazzino e vederlo chiuso era insopportabile. Se c'è una festa, Luca è sempre in prima fila, e anche nel suo locale unisce serietà e leggerezza. Lo stesso accade anche nel menù: Luca contamina la tradizione anglosassone dell’Irish stew, del Sunday Roast e del Fish&Chips con piatti della cucina italiana tra cui la pasta all’arrabbiata, quella con le verdure o gli gnocchi con formaggi della zona. L’arredamento del The Shamrock Inn è stato studiato a tavolino da un architetto irlandese che ha portato tutto da lì: su due piani, ha una scenografica scalinata centrale da cui può calare un maxischermo per le partite; ci sono varie stanze con stili diversi: una verde con le panche in legno, una rossa un po’ più elegante e una grande e ariosa, luminosa per essere in un pub. La connotazione irlandese è data da una serie di pubblicità vintage appese alle pareti e di suppellettili sparsi tra le sale. Ci sono flipper, calcio balilla e un arcade, videogioco tipico degli anni ’80 (tutti elementi che Luca considera fondamentali in un pub). Peculiarità del locale è la tradizionale campana posta sopra il bancone che a 10 minuti dalla chiusura richiama i clienti per The last order, l’ultima ordinazione della serata.



Connery Pub: Luciano è innamorato pazzo della cultura Scottish ma soprattutto fan sfegatato di Sean Connery, che secondo lui incarna lo spirito indipendentista scozzese. Il Connery è una vera e propria public house, gli arredi ricordano un salotto accogliente dove ospitare i clienti come fossero amici e dove il servizio al tavolo è imprescindibile. Non ci sono freccette, maxischermi o biliardo perché, secondo lui, «la gente vuole rilassarsi senza schiamazzi». Il menù, un tempo legatissimo alla cultura scottish, si è adattato al mercato italiano e ora mescola piatti tipici scozzesi o cucinati con whiskey a primi italiani come l'amatriciana e la carbonara; in più, c’è anche un’offerta vegana. Alcuni piatti sono dedicati a Connery, tra cui la “pasta Sean”, quella “Connery” e la “Merenda degli Intoccabili”, dal film con cui Connery vinse l’Oscar.