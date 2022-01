Dopo una Mystery Box all’insegna della contaminazione tra culture, i concorrenti accolgono la chef ospite Anissa Helou. Nell'invention test un concorrente lascia sportivamente la cucina di MasterChef. Rinviato alla prossima puntata invece il secondo verdetto. L'appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go