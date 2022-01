Dopo la prima Golden Mistery Box a eliminazione diretta, il primo eliminato della gara. Ma le sorprese non finiscono per gli aspiranti chef, è infatti nella prova dello Skill Test che i giudici decidono di eliminare il secondo concorrente. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ti aspettano tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go. La fotogallery