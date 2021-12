9/14

Paolo Sacchetti è stato medaglia d’oro per la miglior torta primaverile (il Fagottino), nel 1998 decorato per la miglior monoporzione (Pesca e Pera), nel 1999 per la miglior tartina. Nel 2005 è stato riconosciuto come eccellenza nella creazione della pasta sfoglia, per la quale ancora oggi è maestro indiscusso.