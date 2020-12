"Artisti del Panettone", premiato Vincenzo Santoro

E' Vincenzo Santoro della Pasticceria La Martesana di Milano il vincitore del concorso 2020 "Artisti del Panettone" ( SPECIALE ARTISTI DEL PANETTONE TI ASPETTA SU SKY UNO ) premiato ieri in diretta streaming - come tutta la manifestazione - a Palazzo Bovara nella seconda giornata di "Happy Natale Happy Panettone", la Festa del panettone artigianale promossa da Confcommercio Milano in collaborazione con Apci Associazione Professionale Cuochi Italiani, MNcomm e con il patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia e Camera di Commercio. Oggetto della gara il panettone classico milanese. Presidente della Giuria il vincitore dell'edizione 2019 Salvatore De Riso. La premiazione, presentata dallo chef Alessandro Borghese ( 4 Ristoranti 2020, riparte la sfida. Le nuove puntate in arrivo su Sky Uno ) e dal conduttore Max Giusti, è stata anticipata dai saluti istituzionali in video di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio; Giuseppe Sala, sindaco di Milano e Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia.

SPECIALE ARTISTI DEL PANETTORE SABATO 19 SU SKY UNO

Nel terzo episodio, in onda il 19 dicembre alle 18.00 su Sky e NOW TV, Sal De Riso accoglie nella cucina di Artisti Del Panettone Carmen Vecchione e Maurizio Bonanomi, che dimostreranno come un lievitato non debba per forza essere dolce, preparando un tramezzino, accompagnato da creme, marmellate, composte, ma anche affettati e formaggi. A chiudere la puntata sono Luca Cantarin e Paolo Sacchetti, che preparano una ciambella a base di marzapane di marroni e pesche candite. Sacchetti racconta di aver scoperto questa ricetta da un’anziana signora della provincia toscana e di aver deciso, insieme al collega Cantarin, di trasformarla in un lievitato irresistibile. La quarta ed ultima puntata, che chiude il sipario su Artisti Del Panettone, è una raccolta dei migliori momenti delle puntate precedenti.