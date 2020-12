4 Ristoranti, riparte la sfida. Le nuove puntate in arrivo su Sky Uno

Ripartono le sfide cult tra i migliori ristoratori d’Italia decise da chef Alessandro Borghese. Verdetti da ribaltare e una nuova categoria “special” da votare. Dall’8 dicembre ogni martedì in prima serata su Sky Uno e Now Tv

Quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” di chef Alessandro Borghese: ripartono, dall’8 dicembre, ogni martedì su Sky e NOW TV, le imperdibili sfide di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, sempre più fenomeno cult della televisione italiana. Nel corso degli anni, lo show - produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia - è diventato un appuntamento fisso per gli spettatori, è soprattutto stato capace di creare un’abitudine e di trasformare semplici ristoratori di tutta la Penisola in agguerriti concorrenti di una sfida particolare e senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto.

4 ristoranti su due ruote

In una occasione, durante il lungo viaggio per la Penisola, la sfida abbandonerà temporaneamente l’iconico van targato “4 Ristoranti” e si svolgerà sulle due ruote: Chef Borghese, infatti, salirà in sella a una moto per eleggere il miglior ristorante per bikers nella Ciociaria. E poi, nelle altre puntate, si toccheranno alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: tra gli altri, ci sono Milano, Bari, Riviera Romagnola, Val d’Orcia e Val di Chiana in Toscana, Basilicata, Parma.