"Artisti del Panettone", torna con due speciali natalizi. Su Sky e Now

Torna in tv Artisti del Panettone con due speciali natalizi di due puntate ciascuno, con protagonisti i migliori pasticceri d’Italia, riuniti per creare dolci inediti a partire dal loro panettone. Per la prima volta con la conduzione di Giulia Salemi, il programma sarà l’11 e il 18 dicembre alle 18.00 su Sky e NOW. Mentre ne l weekend dell’11 e 12 dicembre torna a Milano l'evento Happy Natale Happy Panettone

Si è tenuta oggi in presenza (l'anno scorso causa pandemia non è stato possibile), la conferenza stampa ufficiale della terza edizione di Artisti del Panettone e dell'evento che celebra il dolce natalizio simbolo della tradizione italiana, Happy Natale Happy Panettone. Nella splendida cornice di Palazzo Castiglioni a Milano presenti anche il vincitore della scorsa edizione, il Maestro Vincenzo Santoro che quest'anno vestirà i panni del Presidente di giuria della squadra dei fuoriclasse composta da Luigi Biasetto, Paolo Sacchetti, Salvatore De Riso, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Andrea Besuschio, Lucca Cantarin, Stefano Laghi, i fratelli Pepe, Carmen Vecchione, Francesco Borioli del Laboratorio Infermentum e Mattia Premoli. Sul palco anche Giulia Salemi, new entry del programma di Sky Uno, "mi sono divertita molto in questa avventura al fianco dei pasticceri e farò loro le stesse domande che i telespettatori farebbero da casa". Nel racconto dell'eccellenza, la voglia di pensare al Natale ed entrare nell'atmosfera magica che solo questo periodo dell'anno regala, nonostante il periodo di allerta che tuttora viviamo.

alla golosa scoperta di nuove straordinarie creazioni

Gli episodi degli Speciali in arrivo su Sky Uno guideranno gli spettatori alla golosa scoperta di nuove straordinarie creazioni che i maestri pasticceri realizzeranno utilizzando il simbolo della pasticceria natalizia italiana, il panettone, come uno degli ingredienti del dolce. Si tratta di ricette replicabili a casa utilizzando qualche fetta avanzata di panettone per stupire i propri ospiti con originali capolavori di dolcezza. I pasticceri, stimolati dalla simpatia e dalla curiosità di Giulia Salemi ad esporre la loro personale visione della pasticceria, durante la preparazione del dolce forniranno spunti e curiosità, e soprattutto preziosi suggerimenti, per realizzare con successo il dolce a casa. In ogni puntata il maestro Vincenzo Santoro, vincitore della passata edizione dell’omonimo concorso, svelerà i segreti per riconoscere un panettone artigianale di qualità, mentre il bartender Giorgio Facchinetti consiglierà dei nuovi cocktail, perfetti per accompagnare i dolci delle feste e condividere momenti speciali in famiglia e con gli amici.