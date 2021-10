Stasera Quattro Matrimoni 2021, le anticipazioni della terza puntata

Alle 21.15, su Sky e Now, torna l'appuntamento con lo show. Il tema di questo nuovo episodio sono le feste dal sapore vip, capaci di lasciare il segno in tutti gli invitati, catapultati in una festa ispirata alle nozze delle celebrities. Conduttore e arbitro Costantino della Gherardesca Condividi:

Tornano stasera, domenica 24 ottobre, su Sky e NOW, le sfide in abito (quasi sempre) bianco di “Quattro matrimoni”, l’iconico format prodotto da Banijay Italia per Sky capace di trasformare il giorno più speciale di quattro spose in una battaglia senza esclusione di colpi – e di critiche – per proclamare il matrimonio più bello. Una nuova sfida animata e arbitrata da Costantino della Gherardesca (I SUOI CONSIGLI. VIDEO - L'APPELLO DI COSTANTINO. VIDEO), che anche stavolta terrà le redini del gioco: il suo obiettivo sarà raccogliere i commenti dei protagonisti della puntata, senza risparmiarsi lui stesso nei suoi giudizi irresistibili, con il suo humour e il suo savoir-faire.

A unire i quattro matrimoni di questo nuovo episodio, la volontà di creare delle feste dal sapore vip, capaci di lasciare il segno in tutti gli invitati, catapultati in una festa ispirata alle nozze delle celebrities: c'è chi si ispira allo stile di Elettra Lamborghini e chi a quello di Chiara Ferragni, poi c'è il matrimonio che deve essere "da favola" per gli invitati artisti e quello organizzato totalmente a tema fuoco, con richiami circensi e sorprese imprevedibili.

Anche in questo episodio – in arrivo domani, domenica 24 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – le quattro determinatissime spose saranno invitate l'una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10. Riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalla commozione della cerimonia fino ai festeggiamenti in sala, le spose "ospiti" non risparmieranno i loro giudizi più spietati su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico. GUARDA IL VIDEO: "QUATTRO MATRIMONI. A NOZZE CON COSTANTINO"

Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, arriveranno davanti a Costantino, nella sua già iconica villa al lago, per la resa dei conti: saranno chiamate a dire pubblicamente i loro voti, giustificandoli e rispondendo alle rispettive critiche e recriminazioni. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dallo speciale bonus della Gherardesca, 10 punti in mano a Costa che potranno stravolgere il risultato.

approfondimento Quattro Matrimoni 2021, tutto quello che c'è da sapere Dopo il confronto finale, Costantino e le spose attenderanno l’arrivo della caratteristica limousine coi vetri oscurati, da dove scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice di puntata. Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la sfida, in palio un soggiorno da sogno in un resort.