Quattro Matrimoni 2021, tutto quello che c'è da sapere

dove seguire la gara

Ormai ci siamo quasi, il count down è cominciato e a partire dal 10 ottobre, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, è in arrivo l’iconico format prodotto da Banijay Italia per Sky che mette in competizione tra loro quattro spose nel giorno più speciale, introducendo la novità della conduzione: sarà Costantino della Gherardesca a tenere le fila della sfida con il suo savoir faire un po’ nobile e un po’ cinico. Inutile chiedersi cosa dobbiamo aspettarci, non resta che sintonizzarsi, lo spettacolo e i colpi di scena non mancheranno. Come avrete capito dal video in testa in cui Costantino si dichiara contro le bomboniere definite senza troppi giri di parole "chincaglierie", ne sentirete e vedrete delle belle.