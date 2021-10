Quattro Matrimoni e i consigli di Costantino Della Gherardesca

Da domenica 10 ottobre “Quattro matrimoni” arriva su Sky e NOW, l’iconico format prodotto da Banijay Italia per Sky mette in competizione tra loro quattro spose nel giorno più speciale. Alla conduzione, Costantino della Gherardesca che oltre a tenere le fila della sfida, saprà elargire preziosi consigli, sempre sull'onda della sua proverbiale ironia. I VIDEO

L'attesa sta per finire, a partire dal 10 ottobre, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, andrà in onda l’iconico format prodotto da Banijay Italia per Sky. Il programma ("Quattro matrimoni" in arrivo su Sky Uno, conduce Costantino della Gherardesca) mette in competizione tra loro quattro spose nel loro giorno più romantico, quello del fatidico sì. Alla conduzione Costantino della Gherardesca ci terrà col fiato sospeso intento a tenere le fila della sfida con il suo nobile savoir faire e il suo irresistibile cinismo.

Scordatevi il romanticismo tutto zucchero e miele, e preparatevi a rimanere di stucco, senza parole, attoniti. Costantino Della Gherardesca, come nel suo stile, non ha peli sulla lingua e con la sua tagliente ironia non farà sconti a nessuno, le spose (agguerritissime), sono avvisate. Addio ai vestiti stile sirena versione "uovo di Pasqua", addio alle bomboniere in salsa kitsch, addio ai luoghi comuni e addio alle convenzioni. A Quattro matrimoni, con l'arrivo di Costantino, la musica è cambiata.

Arbitro inflessibile della gara, terrà le redini del gioco, raccoglierà i commenti delle spose, e commenterà in prima persona i matrimoni. Se volete un assaggio di quel che sentirete e vedrete gustatevi i video (in testa all'articolo e qui di seguito), in cui si parla, tra i tanti temi, di location ("no a ore di macchine, la gente deve poter arrivare in un posto comodo possibilmente in città, a meno che non siate ricchi e allora ci si può spostare anche in Indonesia, magari in una bella spiaggia deserta"), ma anche di cibo, partecipazioni, outfit e decorazioni. E attenzione alle bomboniere, Costantino le detesta cordialmente e invita a lasciar perdere: "sono degli oggetti, chincaglierie che rovinano l'arredo di una casa razionalista, dico no, e se proprio dovete, vada per un bel portacenere". Le spose non gradiranno certamente, la sobrietà non è certo quel che sognano nel giorno del loro matrimonio. La sfida è aperta, non resta che sintonizzarsi, a partire da domenica 10 ottobre in prima serata.