Quattro Matrimoni al via con Costantino Della Gherardesca. Il video

Cosa succede quando quattro spose vengono messe l’una contro l’altra proprio nel giorno delle loro nozze, per una gara senza esclusione di colpi, basata su tutti i particolari più importanti del giorno del sì? Scoprilo insieme a Costantino della Gherardesca, tutte le domeniche alle 21.15 su Sky e NOW. Nel video, l'appello del conduttore: "Non lasciatemi solo".

L'attesa può dirsi finalmente conclusa, alle 21.15 stasera (e tutte le domeniche su Sky e Now), prende il via Quattro Matrimoni l’iconico format prodotto da Banijay Italia per Sky che mette in competizione tra loro quattro spose nel giorno più speciale introducendo la novità della conduzione. Sarà infatti Costantino della Gherardesca (FOTO) a tenere le fila della sfida con il suo savoir faire e la sua proverbiale ironia. Il conduttore, anima e arbitro della gara, non risparmierà le critiche pungenti e i commenti su ogni singolo dettaglio. Niente potrà sfuggire al suo occhio vigile. Così come ci racconta nel video in testa all'articolo, "in natura la specie più pericolosa e feroce è quella della sposa" e Costantino è pronto per questa stra-ordinaria avventura a "fare da moderatore rischiando la vita" , l'appuntamento è per stasera, vietato non raccogliere l'appello finale di Costantino: "Non lasciatemi solo".

IL MECCANISMO DELLA GARA

Non cambia il meccanismo alla base dello show, in arrivo il 10 ottobre, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW: le quattro spose protagoniste di ogni episodio saranno invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10. Riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le spose “ospiti” non risparmieranno i loro giudizi più spietati su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico.

il bonus di costantino

Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, arriveranno tutte davanti a Costantino per la resa dei conti: saranno chiamate a dire pubblicamente i loro voti, giustificandoli e rispondendo alle rispettive critiche e recriminazioni. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino. Dopo il confronto finale, Costantino e le spose attenderanno l’arrivo della limousine coi vetri oscurati, da dove scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice di puntata. Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata, in palio un soggiorno da sogno in un resort.