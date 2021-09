Emma Marrone a X Factor 2021, scopri la playlist delle sue 5 canzoni

Dal 16 settembre su Sky Uno e NOW l’appuntamento è con la nuova stagione di X Factor 2021. Un’edizione tutta da scoprire assieme al frontman romano Ludovico Tersigni, che è tra le novità del programma. Nell’attesa scopri la playlist musicale di Emma. VIDEO Condividi:

Tutto pronto per la nuova quindicesima edizione di X Factor, lo show targato Sky e prodotto da Fremantle, in onda dal 16 settembre su Sky Uno e NOW (X Factor 2021, al via un'edizione tutta nuova). Mai come quest’anno, il talent più amato e celebrato del piccolo schermo fa il carico di novità: confermatissimi i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e al suo primo XF, il nuovo frontman Ludovico Tersigni (L'INTERVISTA A SKY TG24).

La playlist di Emma Marrone approfondimento Mika a X Factor 2021, ecco la playlist delle sue 5 canzoni Al mattino Emma, per iniziare la giornata con il piede giusto, ha bisogno di un gran pezzo come Una splendida giornata di Vasco Rossi. Un’artista che regala una carica incredibile a chiunque lo ascolti, soprattutto in certe fasce orarie. A metà mattinata, soprattutto se impegnata a lavorare su nuovi progetti artistici, la scelta ricadrà su un brano strumentale che smuove le emozioni e allo stesso tempo aiuta in momenti in cui è richiesta uan certa concentrazione per mettere tutto a fuoco. Il pezzo in questione è Rain di Ryuichi Sakamoto. Per Emma, cucinare per una persona è un gran gesto d’amore, per questo quando è ai fornelli è solita ascoltare Valerie di Amy Winehouse.

Davanti ad un tramonto, invece non ha nessun dubbio: Garota de Ipanema di Vinicius de Moraes e Antônio Carlos. La sera, quando è in compagnia di amici, la colonna sonora che non può mancare è quella cantata dalla band dei Cigarettes After Sex, Apocalypse. Un brano non invadente che aiuta a rilassarsi e a scambiare due chiacchiere tra amici.