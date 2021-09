Mika a X Factor 2021, ecco la playlist delle sue 5 canzoni

La playlist musicale di Mika

approfondimento

Manuel Agnelli a X Factor 2021, ecco la playlist delle sue 5 canzoni

Dopo Manuel Agnelli e Hell Raton, questa volta tocca a Mika svelare la sua playlist personale. Al mattino, appena apre gli occhi, il giudice di XF è solito bere una tazza di caffè e “coraggio” a suon di Daft Punk Is Playing at My House dei LCD Soundsystem. Un brano che assomiglia ad una “vitamina” e che gli trasmette il feeling e la grinta giusta per affrontare la giornata. Per mettere a fuoco ed essere sul pezzo anche a lavoro, il cantautore sceglie un album di Max Richter, The Four Seasons, che ricompone e reinterpreta in chiave postminimalista i concerti per violino, archi e basso continuo de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. A pranzo Mika ama tornare alle sue origini libanesi, sia per quanto riguarda la cucina che la musica. La colonna sonora questa volta sarà Le Beirut di Fairuz. Sul finire della giornata, indipendentemente se è andata bene o male, il cantante sceglie un pezzo che lo ispira e in un certo senso lo rassicura: Loser di Beck. La sera, magari in compagnia di amici e di un buon vino, la scelta musicale ricadrà su un brano brasiliano dal titolo Let’s Make Love and Listen to Death From Above dei CSS. GUARDA IL VIDEO.