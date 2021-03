Italias Got Talent, Frank Matano si racconta a Sky Tg24

L’ edizione 2021 di Italia’s Got Talent è stata di grande successo, protagonisti non solo i tanti talenti che hanno partecipato alle audizioni ma anche e soprattutto i giudici: Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e in veste di padrona di casa Lodovica Comello.

“Mi sono divertito come un pazzo. Penso sia stata una delle edizioni più belle perché il gruppo dei giudici è super coeso. Noi ci vogliamo davvero bene” inizia con queste parole di grande affetto per i suoi colleghi, il nostro incontro con Frank Matano, che reduce dalla finale di Italia’s Got talent, si dice entusiasta e carico per nuovi progetti. “ Sto facendo un film con Diego Abatantuono , è una commedia che penso uscirà a fine anno. Mi auguro che si possa vedere al cinema…non si sa, però intanto sto facendo questa esperienza con Diego e sono veramente contento perché lui è un’icona della commedia italiana. Lavorare con Diego è un’altra grande fortuna che ti permette di imparare tante cose”.

L'inizio

Frank sorridente, gentile e disponibile come al suo solito, ci racconta anche gli inizi della sua carriera, era il 2007 quando è sbarcato su YouTube: “Ho iniziato su YouTube per noia, perché vengo da un paesino di 800 abitanti e lì ti devi inventare l’intrattenimento da solo. Da YouTube poi le Iene, ho fatto delle cose per Sky ma devo dire che non mi sono mai accorto (neanche adesso) di cosa mi accadesse intorno, tendenzialmente se mi diverto…va bene così. Cerco di impegnarmi al massimo per divertire, per far fare due risate alle persone che guardano e che stanno vivendo questo periodo di lockdown. Partecipare attivamente al fattore leggerezza degli italiani mi riempie di orgoglio”.

Il nuovo amico di nome Olda

Ma c’è di più, perché Frank ha un nuovo amico: “Il caprone si chiama Olda, non posso dire chi è, siamo molto amici, presto capirete cosa stiamo architettando”. E poi, prima di salutarci, Matano ci regala una fantastica imitazione della” mucca senza labbra”… non ci sono parole ma c’è il video….