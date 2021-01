Italia’s Got Talent è in arrivo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, a partire dal 27 gennaio, tutti i mercoledì alle 21.30. Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Lodovica Comello vi aspettano.

È tutto pronto per l’inizio di Italia’s Got Talent, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione. L’amatissimo talent show ti aspetta su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, a partire dal 27 gennaio, tutti i mercoledì alle 21.30. La presentatrice Lodovica Comello, ormai veterana, e i giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich giudicheranno i numerosissimi talenti, che sono pronti ad esibirsi sull’ambito palco di Italia’s Got Talent.

Nel gruppo dei giudici Frank Matano è giudice per la sesta volta consecutiva. Ecco 4 curiosità su di lui!

1. Nelle sue vene scorre sangue americano

La madre di Frank Matano è statunitense. Il giovane comico, che all’anagrafe è Francesco, ha passato la sua infanzia a Carinola, in provincia di Caserta, e poi si è trasferito negli USA, dove ha studiato lingue e si è diplomato alla Cranston High School East, in Rhode Island. Per questo parla un inglese fluente e impeccabile.

2. Ha cominciato facendo scherzi telefonici

È così che Frank Matano ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, facendo degli irresistibili video su YouTube in cui mostrava gli scherzi fatti agli abitanti della sua città. La sua simpatia è stata da subito chiara a tutti e i famosi scherzi sono stati il trampolino di lancio per la sua brillante carriera.

3. È seguitissimo sui social

Come prevedibile, data la sua simpatia e la sua giovane età, Frank Matano ha un enorme seguito sui social network, dove ha milioni di seguaci. Lì condivide contenuti divertenti, come nel suo stile, e il numero di persone che lo segue è la conferma che anche su questi canali il suo talento ha trovato un modo per esprimersi.

4. Tra le sue passioni c’è anche il calcio

Fin da quando era piccolo Frank è un grande appassionato e anche giocatore di calcio, tanto che ha addirittura firmato un contratto per giocare con la quadra di Carinola, il paese in cui è cresciuto.