Italia’s Got Talent 2021, Giustino e il Golden Buzzer di Frank Matano

Nella terza puntata di Italia’s Got Talent ( scopri cos'è successo nella terza puntata ) Giustino Carchesio ha conquistato i giudici, in particolare Frank Matano che senza pensarci troppo ha deciso di schiacciare il Golden Buzzer mandando Giustino, in arte Giustinik, direttamente in finale . L’ex postino ha ricordato a tutti quanto sia importante non dimenticarsi mai del “fanciullino” che abbiamo dentro, e così un po’ timido e a volte un po’ impacciato, Giustino è salito sul palco “trasformandosi” e lasciando indietro ogni insicurezza ( QUI TUTTE LE FOTO ).

Il suo spettacolo a Italia’s Got Talent si svolge a Metropolis, la cittadina di Superman ricreata dallo stesso Giustino con un’opera di bricolage fatta di scotch, colla e cartonati. Alla chiamata di emergenza di Lois, il nostro Clark Kent risponde indossando i panni del supereroe più famoso del mondo dentro la cabina telefonica “più famosa del mondo”. Rigorosamente in cartone, ovviamente. Tra voli sui palazzi, macchine sollevate e iper-vista laser, Giustino fa divertire il pubblico e tutti i giudici con una performance divertente ed efficace nella sua semplicità. Una volta conclusa, Frank Matano si alza in piedi per applaudirlo e a noi è subito chiaro quello che succederà da lì a poco.

Il tipo di comicità portata dal concorrente, la sua capacità di saper ridere di sé e tirar fuori il bambino che tutti abbiamo dentro, è un talento che il nostro giudice apprezza e ama. “Se avessi partecipato a Got Talent avrei fatto esattamente un numero come te”, dice Frank Matano prima del colpo di scena. È infatti di lì a poco che il giudice si alza e preme il Golden Buzzer!

A Italia’s Got Talent abbiamo finalmente trovato il nostro supereroe e non vediamo l’ora di rivederlo in azione. Con il Golden Buzzer di Frank Matano, Giustino Carchesio vola dritto in finale. Nuovi supereroi e talenti di tutta la galassia ci aspettano sul palco di Italia's Got Talent 2021 tutti i mercoledì alle 21:30 su Sky Uno.