Italia's Got Talent 2021: segui con noi la finale di stasera. DIRETTA

Per il grande show dedicato a tutta la famiglia arriva l’atto conclusivo. La finale incomincerà alle 21.30 su Sky Uno, in diretta dagli studi di Cinecittà. Come gradito ritorno sul palco avremo Enrico Papi a condurre, già giudice d’eccezione nell’ultima puntata di audizioni. La conduttrice in carica, Lodovica Comello, è invece costretta a casa dopo essere risultata positiva al Covid. Al tavolo ritroviamo come sempre la giuria formata da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini