Stefano Bronzato è il vincitore di Italia's Got Talent 2021. VIDEO

Tra realtà e illusione, a vincere la finale di Italia’s Got Talent è Stefano Bronzato, il concorrente conquista giudici e pubblico con la sua performance di magia

E' Stefano Bronzato il vincitore di questa edizione di Italia’s Got Talent, lo ha deciso il pubblico da casa dopo momenti di intensa emozione e commozione durante la finale in diretta condotta da Enrico Papi.

Il numero "magico" con cui si è aggiudicato la vittoria ha letteralmente spiazzato, ancora una volta, i giudici. Se alle audizioni ci aveva portato indietro nel tempo, questa volta il nostro mago "riscrive" la realtà davanti ai nostri occhi. Steven, ha sempre avuto una passione per le arti magiche: “Tutto quello che ho imparato non arriva da una scuola ma dall’esperienza in strada, dai giochi fatti agli amici e alla famiglia”.

Insieme a lui, sul podio c'è il secondo classificato, Max Angioni, il comico comasco Golden Buzzer del pubblico mentre il terzo posto è delle Black Widow, approdate in finale grazie al Golden di Mara Maionchi (TUTTI I GOLDEN BUZZER DELL'EDIZIONE 2021).

REALTA' E ILLUSIONE, IL MAGICO NUMERO DI STEFANO BRONZATO

Nel numero della finale di IGT 2021 che gli è valso la vittoria, Stefano Bronzato ha dimostrato come realtà e finzione non sono poi così diverse. E così con un mazzo di carte, ha lasciato ancora una volta aprire le danze al giudice Frank Matano. Se però nel numero presentato alle audition ci aveva portato indietro nel tempo, questa volta il mago Stefano Bronzato arriva a riscrivere la realtà davanti ai nostri occhi.

Steven fa pescare una carta a Frank dichiarando, da quel preciso momento la parola d’ordine: “vietato chiudere gli occhi”. Souvenir magici, tatuaggi su pelle che ritraggono carte e fumo dalla bocca, Stefano Bronzato lascia tutti a bocca aperta con il suo numero di magia. Joe Bastianich non può che ribadire quanto detto alle audition: "Stefano è senza dubbio uno dei più bravi maghi avuti sul palco di IGT”.