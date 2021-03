Chi è Stefano Bronzato, il mago tra i finalisti di IGT 2021

Per scoprire il quarto finalista di IGT bisogna tornare indietro alla prima esibizione della puntata. Ad eccedere alla finale di Italia’s Got Talent 2021 è il mago Stefano Bronzato. Appuntamento mercoledì 24 marzo alle 21.30 in diretta su Sky Uno.

Quando a Italia’s Got Talent arriva la magia, le sorprese non mancano mai. Stefano Bronzato , in arte Steven, ha sempre avuto una passione per le arti magiche. Come dice lui stesso, tutto quello che ha imparato non arriva da una scuola ma dall’esperienza pratica, dai giochi fatti agli amici e dalla famiglia (scopri cosa è successo nella quarta puntata di IGT) . Cosa ci riserverà stasera in finale?

IL SORPRENDENTE NUMERO DI MAGIA CONQUISTA LA FINALE

Lo spettacolo di Steven a IGT inizia con un pennarello e un mazzo di carte. Il suo numero è un viaggio nel tempo, dice con tono misterioso. I nostri giudici si guardano un attimo perplessi ma non per questo scettici anzi, Frank Matano è curiosissimo. È proprio a Frank che viene chiesto il primo intervento dell’esibizione: Steven lo invita a fare una foto con il suo portafoglio bene in mostra. Dopo lo scatto, il telefono del giudice viene messo a faccia in giù sul tavolo come tutti gli altri. Il mazzo di carte diventa poi il motore dell’esibizione. Federica Pellegrini estrae e reinserisce il 7 di cuori, poi Stefano compie un errore mostrando un asso di picche. Il concorrente fa quindi firmare la carta e poi compie un qualcosa di incredibile. Per un mago come lui, rimediare a un errore è facile.

La carta strappata e quella nella mano di Stefano si sostituiscono. Il 7 di cuori viene di nuovo strappato e dato nelle mani di Mara Maionchi mentre, numero nel numero, tutto lo studio torna indietro nel tempo di cinque minuti. A confermarlo ci sono gli smartphone di tutti i giudici in sala.

Ma non è finita, oltre alla carta che si ricostruisce per magia nella mano di Mara Maionchi, il colpo finale: la foto scattata a Frank Matano a inizio esibizione ora ha la stessa carta estratta dalla nostra Federica. Come avrà fatto?

Il numero entusiasma i giudici per il suo talento che mette insieme magia e tecnologia. Per Joe Bastianich è senza dubbio “uno dei più bravi maghi avuti sul palco di IGT”.

Non perdere la finale di Italia's Got Talent 2021, mercoledì 24 marzo alle 21.30 su Sky Uno.