Lodovica Comello non presenterà la finale di Italia’s Got Talent

"Sono qui per dare un annuncio molto amaro che ho aspettato a dare fino all'ultimo perché fino all'ultimo c'era la speranza che la situazione cambiasse, ma invece no, per la serie mai una gioia e la vita mi sorride, giorni fa sono risultata positiva al Covid e domani alla finale di Italia's Got Talent, di nuovo, per il secondo anno consecutivo non ci sarò". E' con queste parole che Lodovica Comello comunica su Instagram di essere costretta a casa e impossibilitata a presentare la finale del talent show (LO SPECIALE), in onda mercoledì 24 marzo alle 21.30 su Sky Uno e TV8.



La conduttrice, come ha annunciato sui suoi social, dopo essere risultata positiva al Covid, si ritiene fortunata per essersela cavata solo con febbre e raffreddore, e si dice dispiaciuta perché “mai come quest’anno speravo di calcare il palco della finale di Italia’s Got Talent, ma lascio lo show in ottime mani, lo guarderò dal divano, ma quest’anno senza pancia. Sono convinta che ci riabbracceremo tutti più forti e vaccinati”. A condurre la serata sarà Enrico Papi, già giudice d’eccezione nell’ultima puntata di audizioni.