Chi è Aquila, finalista di MasterChef 10

Tra i finalisti della decima edizione di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) c'è Francesco Aquila, il trentaquattrenne aspirante chef supera la semifinale ed è più che mai pronto a proseguire il cammino che lo porterà ad affrontare la grande sfida, quella decisiva che tutti hanno sognato fin dal loro ingresso nel talent. In attesa della finale, giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre canale 455), scopri di più sul concorrente determinato (così come i suoi avversari Antonio, Irene e Monir), a salire sul gradino più alto del podio, costi quel che costi.

L'ingresso di Aquila a MasterChef

Il maitre di Altamura si presenta alle selezioni elegantemente vestito ("nel mio lavoro è importante avere un aspetto curato") dopo aver già provato una volta a entrare nel talent, "ero rimasto molto deluso, ma ho voluto ritentare". Accompagnato dai suoi genitori a cui dichiara la sua profonda gratitudine "a loro devo tutto", si presenta apparentemente molto sicuro di sé, ma in realtà "le emozioni in quel momento erano tante, cercavo di mantenere la schiena dritta, ma dentro avevo un uragano”. Ha voluto rischiare portando un piatto difficile e molto ambizioso, di cui Antonino ha apprezzato anche la bellezza dell’impiattamento. I suoi cappelletti ripieni di passatelli, non convincono appieno Chef Barbieri, ma Aquila vola altissimo quando capisce di aver passato il turno ed essere in gara.