Monster Hunter Stories: Ride on. Arrivano i mostri, su Sky Uno Family

Sky Uno Family, pop-up channel delle feste

Dal 20 dicembre fino al 10 gennaio si accende SKY UNO FAMILY: Sky Uno +1 (al canale 109) cambia veste per abbracciare le famiglie con un palinsesto per tutti, titoli dedicati a grandi e piccoli, per accompagnarli nel periodo natalizio quando da tradizione sono più uniti che mai, anche davanti alla tv. Di giorno in giorno, sul pop-up channel, un occhio di riguardo soprattutto ai più piccoli, con tanti titoli d’animazione che arrivano su Sky Uno Family (SCOPRI TUTTO SUL POP UP DELLE FESTE) in prima visione tv: Xavier Riddle e il museo segreto, Metalions, MonsterHunter Stories: Ride on. Cartoni animati cult da guardare tutti insieme come Inazuma Eleven Go, Lady Oscar, Lupin III e la serie Club 57. Non mancheranno poi la magia del Cirque du Soleil e i grandi show, da sempre amatissimi dai bambini tanto quanto dai genitori: i nuovi episodi delle produzioni originali firmate Sky Uno come MasterChef Italia e Alessandro Borghese 4 Ristoranti, i grandi show d’intrattenimento internazionali come Hell's Kitchen Usa.



Monster Hunter, popolarissima serie di videogiochi nata nel 2004, il cui prossimo capitolo sarà Monster Hunter Rise, in uscita per Nintendo Switch, è uno di quei fortunati casi in cui un franchise riesce a trascendere il proprio media per conquistare l’immaginario comune.



Nel 2021, in data ancora da definirsi a causa della pandemia da Covid-19, uscirà nelle sale Monster Hunter (TRAILER), adattamento cinematografico diretto da Paul W. S. Anderson, con protagonista Milla Jovovich (consolidando così il sodalizio artistico fra moglie e marito, già artefici del successo su grande schermo di un’altra saga videoludica, quella di Resident Evil).