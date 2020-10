Monster Hunter, i mostri del film e del videogioco a confronto. VIDEO

Il 2020 non è però rimasto totalmente spoglio a causa del coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Nonostante fosse previsto per aprile 2021, “ Monster Hunter ” è stato anticipato a dicembre 2020. Il nuovo film con Milla Jovovich , diretto da Paul W. S. Anderson, basato sulla celebre saga videoludica, proverà a essere una delle pellicole trainanti del mondo delle sale cinematografiche tra circa due mesi.

Il calendario d’uscita di molti film di grandi studios è stato modificato ripetutamente, il che ha portato a un 2020 quasi privo di blockbuster particolarmente attesi. Da “ No Time To Die ” a “ Dune ”, occorrerà attendere ancora molti mesi prima di poter tornare in sala per apprezzare titoli del genere.

Sony ha dunque deciso di mostrare qualcosa in più ai fan, caricando sul proprio canale YouTube un video che mostra i creatori di “Monster Hunter”, Ryozo Tsujimoto e Kaname Fujioka , insieme con il regista Paul W. S. Anderson. Il gruppo condivide la propria eccitazione per la trasposizione cinematografica.

Monster Hunter, la trama

Il film modificherà non poco il tipo di narrativa del videogioco “Monster Hunter”. Il mondo fantasy tanto amato dagli appassionati viene in parte sacrificato per lasciar spazio a un gruppo di soldati pronti a tutto per sopravvivere in questo letale universo.

Il nostro mondo non è l’unico. Ne esiste un altro ricco di mostri pericolosi, potenti e letali. Una tempesta di sabbia inattesa trasporta il Capitano Artemis e la sua squadra di soldati delle Nazioni Unite in questo territorio terrificante.

Ha così inizio una disperata lotta per la sopravvivenza, resa ben più complicata dal fatto che le loro armi non sembrano avere alcun effetto sulle creature che attentano alla loro vita. Vengono salvati dal misterioso Cacciatore, le cui abilità uniche gli consentono di restare in vita, sempre un passo avanti rispetto alle creature che dominano questo mondo.

Ben presto però Artemis scopre che Cacciatore fa parte di una squadra speciale guidata dall’Ammiraglio. I guerrieri dovranno combinare le loro abilità per avere la meglio su una minaccia che potrebbe distruggere il loro mondo.

Ecco il cast del film: