Monster Hunter, il trailer del film con Milla Jovovich

“Monster Hunter” è atteso per dicembre 2020 e potrebbe essere uno dei titoli atti a trascinare il pubblico al cinema, dopo i rinvii che stanno nuovamente mettendo in subbuglio il mondo delle sale cinematografiche. Si tratta di pochi secondi offerti ai fan, che hanno però modo di scoprire parte dell’ambientazione, dando uno sguardo ai protagonisti.

Il film di “ Monster Hunter ”, celebre saga videoludica della Capcom, si è mostrato per la prima volta in un teaser trailer ufficiale. I fan hanno dunque potuto assaporare quello che sarà il mood della pellicola, dopo aver apprezzato alcuni scatti, soprattutto rivolti alla protagonista, interpretata da Milla Jovovich .

approfondimento

I 30 migliori film d'avventura

Dalle notizie diffuse nei mesi passati e dal teaser risulta alquanto chiaro come il rispetto per la saga videoludica venga messo un po’ da parte. Si tratta proprio del focus della polemica che in queste ore si sta scatenando sul web. Pochissime le speranze di veder rispettato in pieno il titolo Capcom, spazzate rapidamente via.

L’idea di fondo sembra quella di abbandonare per la maggior parte il genere fantasy, trascinando “Monster Hunter” in un contesto militare, più familiare alla maggior parte del pubblico. Armi automatiche contro giganteschi mostri, del tutto immuni a essere. Un gruppo di soldati del tutto spaesati e una lunga corsa per sopravvivere, con l’aiuto di un “locale”. Seppur distanziandosi dal videogioco, il film ne conserverà degli elementi. Basti pensare al Black Diablos mostrato nel teaser.

Monster Hunter, la trama

Il nostro mondo non è l’unico esistente. Esiste un differente piano della realtà, a dir poco terrificante per gli umani, popolato da mostri giganteschi e potentissimi. Quello è il loro regno e ne sono padroni incontrastati. È una realtà di ferocia e forza bruta, nel quale si ritrova catapultata, durante una tempesta di sabbia, il Capitano Artemis, interpretata da Milla Jovovich, e la sua squadra: TI Harris, Meagan Good e Diego Boneta.

I soldati non hanno la minima idea di cosa sia accaduto loro ma, d’istinto, imbracciano le proprie armi e si preparano al peggio. Fanno bene, considerando il pericolo che stanno correndo. Ignorano però il fatto che le loro armi non abbiano effetto sulle creature che popolano questa realtà parallela. La loro unica forma di salvezza è rappresentata da un misterioso cacciatore, interpretato da Tony Jaa. Questi vanta abilità uniche, che gli consentono di sopraffare la maggior parte delle creature lungo il percorso.

Si scopre però che questi fa parte di un gruppo guidato dall’Admiral, interpretato da Ron Perlman. L’unica chance che hanno per uscire vivi da questa folle avventura è unire le forze e collaborare contro i signori mostruosi di queste terre.