Monster Hunter, il trailer ufficiale del film con Milla Jovovich

Il trailer è adrenalinico e mostra al pubblico come al centro della narrazione vi sia un gran numero di mostri. Per quanto la trama sia stata ampiamente modificata, sono ancora loro i veri protagonisti. Vi saranno scontri incredibili e rappresentazioni entusiasmanti delle creature, la cui versione è stata apprezzata anche dai creatori del videogioco.

Nel filmato si vede la squadra guidata da Milla Jovovich seguire le tracce di un altro gruppo di soldati. Questi paiono svaniti nel nulla e, di colpo, una tempesta di sabbia fa subire loro lo stesso destino. Si ritrovano scaraventati in un mondo sconosciuto. Qualcuno li osserva da lontano e intanto, terrorizzati dalle gigantesche ossa d’animale che li circondano, devono subito fare i conti con una creatura spaventosa. Si tratta di un Black Diablos, come i fan della saga videoludica sanno bene. Una bestia dopo l’altra, la squadra inizierà a scoprire questo folle mondo parallelo, letale per qualsiasi umano. Il piano è “semplice”: uccidere ogni creatura sulla propria strada e chiudere il portale.

Dal videogioco al film: mostri a confronto

Sony ha diffuso un filmato dell’incontro tra Paul W. S. Anderson e Ryozo Tsujimoto e Kaname Fujioka, ovvero i creatori del titolo videoludico “Monster Hunter”. Le reazioni sono entusiaste, sottolineando come i mostri portati sul grande schermo saranno molto simili a quelli visti nel gioco, anche se, in alcuni casi, ben più grandi.

Il tutto nasce dalla grande passione di Paul W. S. Anderson per il titolo Capcom, al punto da aver dato il via alle discussioni sulla pellicola ben dieci anni fa. I diritti della trasposizione sono stati poi acquistati con largo anticipo, ben prima che il titolo divenisse celebre negli Stati Uniti.

Monster Hunter, la trama e il cast

Il film di “Monster Hunter” andrà a modificare radicalmente la trama del videogioco, portando dei soldati nel mondo fantasy della Capcom. La squadra guidata da Milla Jovovich viene catapultata in un altro mondo durante una tempesta di sabbia.

Ben presto il gruppo si rende conto di non trovarsi più nella propria realtà, dovendo fare i conti con un pericolo terrificante. Gigantesche creature spuntano da ogni dove e sono pronte a ucciderli in un attimo. Le loro armi non hanno alcun effetto su di loro e l’unico motivo per il quale riescono a salvarsi inizialmente è grazie all’intervento di un misterioso combattente.

