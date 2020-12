Il 20 dicembre si accende Sky Uno Family, pop-up channel delle feste

Cartoni animati cult, tanti titoli d’animazione in prima visione, i grandi show amatissimi da grandi e piccoli: la programmazione perfetta per riunire tutta la famiglia davanti alla tv. Dal 20 dicembre su Sky Uno +1 (al canale 109)

Il 20 dicembre si accende SKY UNO FAMILY: Sky Uno +1 (al canale 109) cambia veste per abbracciare le famiglie con un palinsesto per tutti, titoli dedicati a grandi e piccoli, per accompagnarli nel periodo natalizio quando da tradizione sono più uniti che mai, anche davanti alla tv. Di giorno in giorno, sul pop-up channel, un occhio di riguardo soprattutto ai più piccoli, con tanti titoli d’animazione che arrivano su Sky Uno Family in prima visione tv: Xavier Riddle e il museo segreto, Metalions, Monster Hunter Stories: Ride on. Cartoni animati cult da guardare tutti insieme come Inazuma Eleven Go, Lady Oscar, Lupin III e la serie Club 57. Non mancheranno poi la magia del Cirque du Soleil e i grandi show, da sempre amatissimi dai bambini tanto quanto dai genitori: i nuovi episodi delle produzioni originali firmate Sky Uno come MasterChef Italia e Alessandro Borghese 4 Ristoranti, i grandi show d’intrattenimento internazionali come Hell's Kitchen Usa.

DAYTIME - mattina Il daytime del palinsesto di Sky Uno Family, dalle 7 del mattino, sarà ricco dei titoli d’animazione dedicati ai più piccoli. Si partirà con tre grandi prime tv: XAVIER RIDDLE E IL MUSEO SEGRETO: basato sul libro best-seller di Brad Meltzer e Chris Eliopoulous, la serie animata (del 2019) segue le vicende di Xavier, Yadina e Brad, tre amici che, viaggiando indietro nel tempo, incontrano gli eroi del passato, imparando e scoprendo da loro come diventare eroi del presente. Una serie che, con un taglio divertente ma anche educational, avvicina i bambini a una tematica importante e talvolta complessa come la storia;

METALIONS: serie del 2017 che, con una grafica accattivante, coniuga avventura, fantascienza ed educational, su un tema di primissimo piano negli ultimi anni come la salvaguardia della Terra. Elon trova un dispositivo di attivazione e uno scooter lasciati dal nonno. Ben presto, scopre che si tratta di un dispositivo Archean che attivandosi, evoca un Metalion. La creatura è sconvolta dalla sregolatezza degli esseri umani ed è triste dal fatto che le risorse della terra stiano per esaurirsi. Chiede quindi a Elon di aiutarlo a trovare tutte le pietre Archean per ripristrinare l'energia della Terra. I due partono alla ricerca delle pietre Archean sparse per il mondo.

MONSTER HUNTER STORIES: RIDE ON, la serie del 2018 tratta da un videogioco di enorme successo, è un fantasy action: in un mondo in cui i cacciatori vivono inseguendo mostri, c'è un gruppo di cavalieri che costruiscono legami con i mostri e vivono con loro in armonia. Centrale, nella serie, è la storia di Lute, che partendo da un villaggio di cavalieri con i suoi amici d'infanzia Cheval, Lilia e la sua compagna Navirou, vivrà sorprendenti avventure in compagnia dei fidati Monstie.

A seguire, arriverà INAZUMA ELEVEN GO, uno degli anime più noti al mondo, nato in Giappone nel 2011 e tratto dall’omonimo videogame, capace come nessun altro di fondere calcio e fantascienza. Tre stagioni che prendono il via con Tenma Matsukaze, protagonista principale della serie, che si iscrive alla Raimon Junior High School sperando di poter giocare nella squadra di calcio dei suoi sogni, ma proprio il primo giorno un misterioso ragazzo si presenta nell'istituto per sfidare la squadra titolare. Il fantomatico sfidante è in realtà un emissario del Fifth Sector, una oscura organizzazione che manovra nell'ombra tutto il mondo del calcio nel Paese.