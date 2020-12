X Factor 2020 verso la finale, da dove è iniziato tutto ai finalisti

Eccoci giunti alla finale di #XF2020, in onda domani in diretta alle ore 21.15 su Sky Uno, in attesa di scoprire chi vincerà questa 14ma edizione, ripercorriamo insieme le tappe dei quattro finalisti

Finalmente ci siamo, eccoci giunti all’attesissima finale di #XF2020, ma da dove eravamo partiti? Era la fine di ottobre quando i dodici migliori artisti di questa stagione hanno provato l’emozione di calcare per la prima volta il palco di X Factor 2020 (VAI ALLO SPECIALE).